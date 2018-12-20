Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы

СЕГОДНЯ 07:11 2018-12-20T07:11:03+03:00

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В краевой столице собираются создать Аллею спортивной славы. Это место будет своего рода напоминанием о блестящих выступлениях хабаровских спортсменов на соревнованиях различного уровня. С таким предложением выступили городские общественники.

- В краевой столице есть много памятников полководцам, военачальникам и почетным гражданам. Однако назвать имена выдающихся спортсменов горожане не могут, потому что о них мало кто знает, - рассказал Сергей Галицын, председатель общественного совета города.

Аллею украсят изображениями всех местных спортсменов, добившихся высоких результатов. Также в планах городских властей учредить звание «Спортсмен года». Кроме того, остановку «Агентство аэрофлота», расположенную рядом с Дальневосточной государственной академией физической культуры и спорта собираются переименовать в «Спортивную».