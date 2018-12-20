В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук

СЕГОДНЯ 07:40 2018-12-20T07:40:45+03:00

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В Хабаровском крае на сегодняшний день 11 тысяч 847 работодателей ищут сотрудников на вакантные места. К слову, в декабре прошлого года этот показатель превышал 17 тысяч. При этом тех, кто ищет работу, в регионе традиционно меньше.

Как сообщили в Хабаровскстате, на сегодняшний день количество состоящих на учете в качестве безработных чуть меньше шести с половиной тысяч человек. По сравнению с данными на ноябрь 2017 года численность безработных сократилась больше чем на тысячу человек. При этом показатель постепенно уменьшался в течение года. Исключением был февраль этого года, когда количество ищущих работу превысило восемь тысяч человек.

Также эксперты отмечают, что пик нехватки рабочих рук в этом году пришелся на апрель. В этом месяце чуть больше 19 тысяч работодателей заявили о вакансиях. Специалисты объясняют такую активность в том числе началом сезонных работ.