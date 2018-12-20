В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников

СЕГОДНЯ 08:41 2018-12-20T08:51:00+03:00

Родители сами, в том числе и льготники, будут оплачивать обеды

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В Хабаровском крае собираются пересмотреть систему питания школьников. Сейчас в регионе в среднем стоимость завтрака равна 46 рублям, а обеда – 72 рублям. При этом цена в районах разная. Она формируется за счет стоимости контрактов, затрат на доставку, в некоторых случаях оплаты поварам.

Питание школьников сегодня финансируют за счет родительской платы, компенсации из краевого и муниципальных бюджетов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья муниципальные власти по закону обязаны организовать бесплатное двухразовое питание. Однако, это требование выполняют не во всех районах.

Для детей из малообеспеченных и многодетных семей таких обязательств вообще не предусмотрено. Хотя краевом бюджете есть статья расходов на дополнительную компенсацию части родительской платы. В 2018 году на эти цели выделили 108 млн рублей, а в 2019 году запланировали только 68 миллионов рублей.

- Мы предлагаем обеспечить бесплатными завтраками всех школьников за счет краевого бюджета. На это нужно порядка 232 миллионов рублей. Этих денег хватит, чтобы освободить муниципалитеты от компенсации части расходов для льготников и обеспечить оплату двухразового питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, - отметила Алла Кузнецова, министр образования и науки края.

При этом родители, в том числе и льготники самостоятельно будут оплачивать обеды. Они сами решат, будет ли ребенок получать питание во второй раз в школе или он пообедает дома.