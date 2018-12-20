2018-12-20T09:09:31+03:00
Общество

Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре

Однако местные власти не торопятся предоставить новое жилье, объясняя это отсутствием свободных квартир
Ольга КИВА
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Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-АмуреПенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-АмуреФото: Алексей БУЛАТОВ
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Пожилая жительница Николаевска-на-Амуре упорно пытается выселиться из опасного аварийного дома. Здание имеет серьезные повреждения, там разрушены несущие конструкции и перекрытия, однако пенсионерке и ее дочери пока никто не собирается давать новое жилье.

- Квартиру женщина получила в 2002 году по договору социального найма. Есть заключение межведомственной комиссии, что помещение непригодно для проживания в виду его аварийного состояния. В июне этого годf пенсионерку вместе с дочерью поставили на учет в качестве нуждающихся в жилье, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Тогда городскую администрацию решили через суд обязать выделить новую квартиру и служитель Фемиды полностью удовлетворил иск прокурора. Вместо того, чтобы выполнить требование, в администрации решили подать апелляцию. Ответчик пояснил, что выселять старушку просто некуда.

Однако обжаловать решение суда не получилось. Местным властям четко дали понять, что отсутствие свободных квартир не освобождает их от выполнения требований жилищного законодательства.

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