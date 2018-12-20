2018-12-20T09:33:02+03:00
Общество

Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»

Теперь в Охе появилось место, где могут отдыхать дети и взрослые
Ольга КИВА
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Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре» ФОТО: Министерство по развитию Дальнего ВостокаСахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре» ФОТО: Министерство по развитию Дальнего Востока
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В Охе появился торговый центр, который стал местом притяжения горожан. Внутри просторного здания есть фудкорт с кондитерской, фастфудом и корейской кухней, магазины игрушек и детской одежды. Однако фишка этого места в том, что построили его на «дальневосточном гектаре».

- Рад, что удалось стартовать к Новому году. Для жителей Охи это без преувеличения настоящий праздник – теперь есть место, где могут отдыхать дети, каждое воскресенье у нас будут работать аниматоры, - рассказал Сергей Крылов, владелец земельного участка. – в планах открыть косметический салон, магазин сотовой связи и зоотоваров, а к февралю 2019 года появится современный супермаркет.

Стройка торгового центра стартовала в мае 2017 года, а к августу 2018 года здание уже было готово. Здесь отопление обеспечивает газовый бойлер, нет ни одной лампы накаливания – только диоды. Эти устройства позволяют сокращать расходы на обслуживание.

- Программа «Дальневосточный гектар» очень помогла – нам удалось быстро и бесплатно оформить землю в центре города. Но для дальнейшего развития нужна дополнительная поддержка. Мы с коллегами направили властям запрос на обнуление муниципального налога, который с 2019 года составит два процента от кадастровой стоимости на недвижимость, - поделился Сергей Крылов.

Напомним, «дальневосточные гектары» оформляют с 2016 года. Желающие получить землю могут выбрать участок с помощью сайта «НаДальнийВосток.РФ», например, под строительство дачи или дома, ведение подсобного хозяйства, а также для развития туристического бизнеса. В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года - задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования землю можно получить в собственность или длительную аренду.

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