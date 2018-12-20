2018-12-20T08:12:39+03:00
Общество

Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года

Заявления на оформление будут принимать уже в январе
Ольга КИВА
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Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 годаПользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 годаФото: Евгения ГУСЕВА
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В Хабаровском крае льготникам будут выдавать социальные транспортные карты. Воспользоваться ими смогут, в том числе школьники из многодетных семей и пенсионеры. По закону, принятому в сентябре этого года, жители края смогут выбрать между положенной доплатой и социальной транспортной картой.

- Сегодня региональные льготники получают ежемесячную денежную выплату для оплаты проезда в общественном транспорте. С января следующего года мы предложим им оформить карту, лимит по которой равен одной тысяче рублей. Если человек часто ездит на автобусе, ему будет это выгоднее. Если – нет, то он продолжит получать деньги, - сообщила Светлана Петухова, и.о. министра социальной защиты населения края.

Заявление на оформление карты можно будет подать уже в январе 2019 года. Для этого нужно обратиться в центры соцподдержки или в МФЦ. Льготникам, которые не подадут заявления, сохранят компенсацию проезда к дачным участкам.

К слову в краевой столице и Хабаровском районе транспортной картой можно будет рассчитываться с 1 июня 2019 года, а в город Юности и в остальных муниципальных районах края – с 1 октября 2019 года. Отметим, что сегодня в регионе право на бесплатный проезд имеют 368 тысяч человек. Из них 86 тысяч федеральных льготников и 282 тысячи региональных. При этом первые смогут пополнять свои транспортные карты за счет федеральной выплаты.

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