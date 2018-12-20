2018-12-20T09:54:09+03:00
Общество

Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам

Они искали место, чтобы покидать удочки, а нашли проблемы на свои головы
Ольга КИВА
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В заповеднике «Баджальский» задержали двух нарушителей, которые приехали сюда на разведку. Они собирались порыбачить непременно в заказнике и предварительно решили присмотреть удобное местечко. Их не остановили ни запрещающие знаки на границе резервата, ни предстоящее наказание, в случае если их поймают.

- Нарушители приехали в заказник на двух внедорожниках. Основная их цель тот момент была - разведать обстановку на реке Баджал. Позже фигуранты собирались вернуться, чтобы наловить себе рыбки, - рассказал Дмитрий Миронов, старший государственный инспектор.

Злоумышленникам не удалось в тот день полакомиться добычей из заповедных лесов. Зато они вполне заслуженно заработали четыре административных протокола за нарушение режима особо охраняемой природной территории.

Специалисты отмечают, что патрулирование – это одна из важнейших задач заповедника.

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