Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам
В заповеднике «Баджальский» задержали двух нарушителей, которые приехали сюда на разведку. Они собирались порыбачить непременно в заказнике и предварительно решили присмотреть удобное местечко. Их не остановили ни запрещающие знаки на границе резервата, ни предстоящее наказание, в случае если их поймают.
- Нарушители приехали в заказник на двух внедорожниках. Основная их цель тот момент была - разведать обстановку на реке Баджал. Позже фигуранты собирались вернуться, чтобы наловить себе рыбки, - рассказал Дмитрий Миронов, старший государственный инспектор.
Злоумышленникам не удалось в тот день полакомиться добычей из заповедных лесов. Зато они вполне заслуженно заработали четыре административных протокола за нарушение режима особо охраняемой природной территории.
Специалисты отмечают, что патрулирование – это одна из важнейших задач заповедника.