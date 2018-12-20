2018-12-20T11:46:17+03:00
Здоровье

Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском крае

На ее восстановление потратили 12 миллионов рублей из регионального бюджета
Ольга КИВА
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Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском краеДвухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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В селе Ракитное открыли обновленную амбулаторию. Раньше на ее месте стояло одноэтажное здание, которое нуждалось в капитальном ремонте. Теперь же для пациентов открылись двери двухэтажного медицинского учреждения, оснащенного необходимым оборудованием. Внутри амбулатории также есть удобная мебель и система видеонаблюдения. Всего на реконструкцию здания потратили 12 миллионов рублей из регионального бюджета.

- На первом этаже взрослое отделение. Там есть два кабинета терапевта, кабинеты гинеколога, зубного врача, а также процедурный, прививочный кабинеты. На втором этаже детское отделение, где оборудовали кабинеты педиатрического приема, а также процедурный, прививочный, физиотерапевтический кабинеты и комнату ожидания приема. Кроме того, теперь в Ракитном есть собственная лаборатория, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Принимать в обновленной амбулатории будут пациентов не только из Ракитного, но и из сел Гаровка-1 и Гаровка-2. Учреждение сможет оказывать услуги более четырем с половиной тысячам человек.

Напомним, в Хабаровском крае собираются построить 48 новых фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий до 2024 года. Пять ФАПов появятся уже в следующем году в селах Казакевичево Хабаровского района, Средний Ургал Верхнебуреинского района, Джуен Амурского района, Верхний Нерген Нанайского района, а также в поселке Обор района имени Лазо.

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