Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком
За помощью к хабаровским полицейским обратился любитель онлайн-игр. Парень зашел в один компьютерных клубов и на несколько часов погрузился в виртуальную реальность. При этом верхнюю одежду он опрометчиво повесил на спинку стула.
- Когда заявитель вышел из клуба, заметил, что у него пропал кошелек, в котором лежали пять тысяч. Восстановить события того дня получилось с помощью записей с видеокамер. На них четко было видно того, кто обчистил карманы потерпевшего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Причастным к похищению оказался 31-летний хабаровчанин, у которого уже четыре судимости за кражи и мошенничество. Против него снова завели уголовное дело, а самого фигуранта заключили под стражу. Сейчас оперативники проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к аналогичным хищениям сотовых телефонов и кошельков в разных общественных местах.