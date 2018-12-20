2018-12-20T12:25:16+03:00
Происшествия

Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком

Пока пострадавший несколько часов был в виртуальной реальности, злоумышленник просто вытащил портмоне из его куртки и удалился
Ольга КИВА
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Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошелькомВор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошелькомФото: Иван ВИСЛОВ
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За помощью к хабаровским полицейским обратился любитель онлайн-игр. Парень зашел в один компьютерных клубов и на несколько часов погрузился в виртуальную реальность. При этом верхнюю одежду он опрометчиво повесил на спинку стула.

- Когда заявитель вышел из клуба, заметил, что у него пропал кошелек, в котором лежали пять тысяч. Восстановить события того дня получилось с помощью записей с видеокамер. На них четко было видно того, кто обчистил карманы потерпевшего, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Причастным к похищению оказался 31-летний хабаровчанин, у которого уже четыре судимости за кражи и мошенничество. Против него снова завели уголовное дело, а самого фигуранта заключили под стражу. Сейчас оперативники проверяют информацию о возможной причастности злоумышленника к аналогичным хищениям сотовых телефонов и кошельков в разных общественных местах.

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