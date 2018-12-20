Взлетевший самолет срочно вернули на аэродром в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации салона

СЕГОДНЯ 11:18 2018-12-20T11:18:35+03:00

На борту в это время находились 38 пассажиров

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В Южно-Сахалинск срочно вернули самолет, котором сработали датчики разгерметизации салона. Воздушное судно направлялось в Благовещенск и по расписанию вылетело утром 19 декабря. Однако на высоте двух с половиной тысяч метров экипаж доложил о проблемах с наддувом салона. Решение приняли быстро – самолет полетел обратно.

- В тот критический момент на борту находились 38 пассажиров. К счастью, посадка прошла успешно и никто в итоге не пострадал. Сейчас следователи проводят проверку этого инцидента. Уже завели уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», - прокомментировали в пресс-службе Дальневосточного следственного управления на транспорте СК России.

Специалистам предстоит установить все обстоятельства случившегося и по результатам проверки принять процессуальное решение.