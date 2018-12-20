Хитрый застройщик в Хабаровске хотел сэкономить миллионы рублей на строительстве подстанции

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-20T10:46:06+03:00

Однако без нее он не может сдать дом, а значит подводит дольщиков

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В Хабаровске хитрый застройщик сам себя загнал в угол. Он не может сдать многоквартирник в эксплуатацию, потому что не получается присоединить его к электрическим сетям. Вот уже больше месяца ресурсоснабжающая компания отказывается заключать договор со строительной организацией.

- Речь идет о трехэтажном доме в частном секторе на улице Декабристов, 35. Его начали строить в 2015 году. Отопление здесь предусмотрели за счет двух электрокотлов, которые питались от сетей, находящихся в ведении железной дороги. Просто они ближе всего расположены к месту строительства, - рассказали в пресс-службе администрации города.

Несколько месяцев назад застройщик обратился в сетевикам с просьбой присоединить дом к городским сетям, при этом указал мощность потребления 150кВт. На что ему ответили отказом. Специалисты пояснили, что цифры, указанные в документах явно занижены.

- Дом в зимний период отапливается за счет электроэнергии, а значит, потребление в нем в два раза больше заявленной мощности. Получается, что застройщик просто экономит деньги, чтобы не строить подстанцию, - рассказала Ирина Максимова, заместитель директора ОА «Хабаровская горэлектросеть».

По закону, чтобы подключить объект мощностью 150 кВт, нужно заплатить 70 тысяч рублей, а если мощность больше, тогда нужно строить подстанцию, а на это нужно более трех миллионов рублей. Выходит, что пока застройщик не обустроит необходимую подстанцию, дольщики не получат свои квартиры.