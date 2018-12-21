2018-12-21T02:20:52+03:00
Общество

Для выпускников детских домов в Комсомольске построили дом

В него заселят больше 120 человек
Ольга КИВА
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Для выпускников детских домов в Комсомольске построили домДля выпускников детских домов в Комсомольске построили домФото: Правительство Хабаровского края
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В городе Юности закончили строительство девятиэтажного панельного дома. Он находится в микрорайоне «Дружба». До недавнего времени это был долгострой, возведение которого началось еще в советское время. В 90-е годы стройку приостановили, позже многоквартрник приобрела частная компания. Бизнесмены и краевые власти договорились, что этот объект будет предназначен для выпускников детских домов.

- Частная компания, выкупившая здание, владеет еще одним домом, который готова достроить, если есть в этом потребность. При этом особое внимание в переговорах с застройщиком уделят тому, чтобы он не начал завышать цены за квадратные метры. Эти дома могут подойти под несколько краевых программ, в том числе под переселение из аварийного и ветхого жилья. Сейчас в новом жилье в городе нуждаются 350 семей, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

К слову, в том же микрорайоне «Дружба» есть еще два недостроенных многоэтажных дома, принадлежащие частным лицам.

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