На улице Пионерской в Хабаровске ограничили движение

СЕГОДНЯ 02:41 2018-12-21T02:41:40+03:00

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В Хабаровске на улице Пионерской в районе переулка Гражданского ограничили движение с 21 по 23 декабря. Проезд будет закрыт сегодня, 21 декабря, в 23:00. Неудобства связаны с подведением тепломагистрали к торгово-развлекательному комплексу с аквапарком. Горожан просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать эту информацию при планировании поездок.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в связи с введенным ограничением изменятся и маршруты общественного транспорта. Так, автобусы № 34, направляющиеся в сторону Автовокзала с улицы Шевчука будут проезжать по улицам Оборонная, Волочаевская, с левым поворотом на улицу Ленина и далее по обычной схеме. В обратном направлении автобусы будут проезжать с улицы Ленина по улицам Волочаевская и Оборонная на улицу Шевчука и дальше по маршруту.

Что касается маршрутки №71, то при движении в направлении Северного микрорайона с улицы Шевчука она будет следовать по улицам Оборонная и Волочаевская на улицу Ленина и далее по схеме. Когда автобус будет ехать в сторону Южного микрорайона с улицы Калинина будет следовать с левым поворотом на улицу Ленина, по улицам Волочаевская, Оборонная на улицу Шевчука и дальше по маршруту.

Маршрутки № 73 будут двигаться в сторону центра города с улицы Шевчука через улицы Оборонная, Волочаевская, Ленина на улицу Запарина, затем вернуться на обычный маршрут. Обратно эти автобусы с улицы Дзержинского будут следовать с левым поворотом на улицу Ленина, по улицам Волочаевская, Оборонная на улицу Шевчука и дальше по маршруту.

Маршрутки № 83 поедут с улицы Шевчука по улицам Оборонная, Волочаевская с левым поворотом на улицу Ленина и дальше по маршруту. Автобусы маршрута № 83П, при движении с площади Славы с улицы Ленина будут проезжать по улицам Волочаевская, Оборонная на улицу Шевчука и дальше по маршруту.