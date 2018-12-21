2018-12-21T03:15:27+03:00
Происшествия

Хабаровчанка, выпавшая из движущегося автобуса, отделалась ушибами и растяжением связок

Происшествие случилось только потому, что водитель забыл закрыть двери
Ольга КИВА
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Хабаровчанка, выпавшая из движущегося автобуса, отделалась ушибами и растяжением связокХабаровчанка, выпавшая из движущегося автобуса, отделалась ушибами и растяжением связокФото: УМВД России по городу Хабаровску
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Вчера, 20 декабря, в центре Хабаровска случилось дорожное происшествие, в котором пострадала пассажирка автобуса. 39-летня женщина вечером собиралась домой, однако судьба распорядилась иначе - горожанка угодила в больницу. Причиной тому стала халатность водителя автобуса. Мужчина забыл или не успел закрыть дверь салона и стал выезжать из остановочного кармана. Пострадавшая не удержалась и выпала из автобуса.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска, у пассажирки диагностировали закрытое частичное растяжение связок плеча, ушиб мягких тканей левого тазобедренного и коленного суставов. Восстанавливаться она будет амбулаторно.

Предварительно известно, что на момент происшествия водитель автобуса был трезв. Опыт вождения у него 11 лет. В отношении нарушителя составили административный протокол.

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