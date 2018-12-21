Алиментщика-должника из Комсомольска наказали работой

СЕГОДНЯ 03:37 2018-12-21T03:37:47+03:00

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Горе-папа из города Юности упорно отказывается оплачивать содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Долг горожанина превышает 120 тысяч рублей. Ему не раз напоминали, что нужно погасить долг, однако мужчина никак не реагировал и деньги не платил.

- Тогда в ход пошли законные методы работы с должником. В отношении комсомольчанина составили протокол об административном правонарушении и через суд добились признания горе-отца виновным в неуплате алиментов, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю.

К слову, по закону неуплата денег на содержание несовершеннолетних детей чревата обязательными работами на срок до 150 часов, арестом на срок до 15 суток или штрафными санкциями. Суд приговорил должника только к 20 часам обязательных работ. Эта мера должна была пробудить в нем если не отцовские чувства, то хотя бы чувство ответственности. При этом обязанность погасить задолженность по оплате алиментов и уплате исполнительского сбора с горожанина не сняли.