СЕГОДНЯ 04:00 2018-12-21T04:22:19+03:00

Пешеход едва не погиб, угодив под колеса внедорожника в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске внедорожник сбил пешехода на «зебре». Досадное происшествие случилось днем 19 декабря в Индустриальном районе города. Пострадавший добирался до противоположного края дороги через улицу Павла Морозова по нерегулируемому пешеходному переходу. В это время по дороге ехал внедорожник Тоуота-Lаndсruisеr. Водитель почему-то не успел отреагировать и вовремя не затормозил. Печальным итогом такой оплошности стала госпитализация пешехода.

Как сообщил источник, у 46-летнего горожанина диагностировали перелом четырех ребер справа, тупую травму грудной клетки, закрытый перелом левой лучевой кости и ушибы мягких тканей головы. По предварительной информации, водитель внедорожника на момент происшествия был трезв. Опыт вождения у мужчины 35 лет. В отношении нарушителя возбудили административное дело.