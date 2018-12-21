2018-12-21T04:26:11+03:00
Общество

На выставке в Хабаровске представят новогодние подарки, сделанные осужденными

Среди товаров сувениры, мебель, товары для кухни и интерьера, кованые изделия
Ольга КИВА
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На выставке в Хабаровске представят новогодние подарки, сделанные осужденнымиНа выставке в Хабаровске представят новогодние подарки, сделанные осужденнымиФото: УФСИН по Хабаровскому краю
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В краевой столице уже скоро стартует ежегодная выставка-ярмарка «Новогодний подарок». Среди участников мероприятия производители и предприниматели из Хабаровского и Приморского краев, Амурской области, ЕАО, Якутии, центральных регионов России, а также иностранные компании из Китая, Японии, Монголии. Всего более 200 предпринимателей.

- Один из павильонов предоставят учреждению уголовно-исполнительной системы Хабаровского края. В экспозиции представят товары, изготовленные осужденными. Среди предлагаемой продукции сувениры, мебель, товары для кухни и интерьера, кованые изделия и многое другое, - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Хабаровскому краю.

Во время выставки в павильоне будут находиться представители производственной службы учреждения. Они ответят на вопросы посетителей, а также расскажут о том, как оформить заказ выпускаемой продукции.

Напомним, выставка «Новогодний подарок» пройдет в Хабаровске с 27 по 30 декабря 2018 года в Легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина, улица Советская, 1 корпус 6. Время проведения: с 10:00 до 18:00.

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