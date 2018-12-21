2018-12-21T04:56:48+03:00
Общество

Медали вручили детям, появившимся на свет в день рождения Хабаровского края

Счастливым родителям выплатили по 50 тысяч рублей
Ольга КИВА
Поделиться:
Медали вручили детям, появившимся на свет в день рождения Хабаровского края ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского краяМедали вручили детям, появившимся на свет в день рождения Хабаровского края ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае поздравили родителей, у которых ребенок появился на свет 20 октября 2018 года. В день, когда в регионе отмечали День образования региона, более 19 семей принимали поздравления по поводу пополнения. Счастливым родителям выплатили 50 тысяч рублей, а деткам вручили медали «Рождённому в День образования Хабаровского края».

- Среди родившихся 20 октября 2018 года 14 младенцев в Хабаровске, два в Комсомольске-на-Амуре, по одному малышу в семьях, проживающих в Амурском, Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах края. При этом в девяти семьях это были первые дети, в семи - вторые, и еще трое стали третьими малышами, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Начало традиции вручать медалей «Рождённому в День образования Хабаровского края» положили в крае в прошлом году. Тогда знаки внимания оказали 45 семьям, в которых родились 47 детей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
У хабаровчанина угнали машину прямо с места дорожной аварии
На выставке в Хабаровске представят новогодние подарки, сделанные осужденными
Пешеход едва не погиб, угодив под колеса внедорожника в Хабаровске
Алиментщика-должника из Комсомольска наказали работой
Хабаровчанка, выпавшая из движущегося автобуса, отделалась ушибами и растяжением связок
На улице Пионерской в Хабаровске ограничили движение
Для выпускников детских домов в Комсомольске построили дом
Погода в Хабаровске на 21 декабря 2018 года: днем до -9 градусов, без осадков
Вор-рецидивист ушел из компьютерного клуба в Хабаровске с чужим кошельком
Двухэтажную амбулаторию открыли в селе Ракитное в Хабаровском крае
Взлетевший самолет срочно вернули на аэродром в Южно-Сахалинск из-за разгерметизации салона
Хитрый застройщик в Хабаровске хотел сэкономить миллионы рублей на строительстве подстанции
Беспардонные рыбаки катались на внедорожниках по заповедным хабаровским лесам
Сахалинский бизнесмен построил торговый центр на «дальневосточном гектаре»
Пенсионерка и ее дочь отчаянно добиваются переселения из опасного дома в Николаевске-на-Амуре
В Хабаровском крае пересмотрят систему питания школьников
Пользоваться социальными транспортными картами в Хабаровском крае начнут в июне 2019 года
В Хабаровском крае не хватает больше 10 тысяч рабочих рук
Об успехах хабаровских спортсменов будет напоминать Аллея спортивной славы
Опытный наркоделец из Комсомольска ездил за коноплей в Амурскую область