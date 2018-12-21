СЕГОДНЯ 04:55 2018-12-21T04:56:48+03:00

Медали вручили детям, появившимся на свет в день рождения Хабаровского края ФОТО: Комитет по делам ЗАГС и архивов правительства Хабаровского края

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В Хабаровском крае поздравили родителей, у которых ребенок появился на свет 20 октября 2018 года. В день, когда в регионе отмечали День образования региона, более 19 семей принимали поздравления по поводу пополнения. Счастливым родителям выплатили 50 тысяч рублей, а деткам вручили медали «Рождённому в День образования Хабаровского края».

- Среди родившихся 20 октября 2018 года 14 младенцев в Хабаровске, два в Комсомольске-на-Амуре, по одному малышу в семьях, проживающих в Амурском, Ванинском и Советско-Гаванском муниципальных районах края. При этом в девяти семьях это были первые дети, в семи - вторые, и еще трое стали третьими малышами, - рассказали в комитете по делам ЗАГС и архивов правительства края.

Начало традиции вручать медалей «Рождённому в День образования Хабаровского края» положили в крае в прошлом году. Тогда знаки внимания оказали 45 семьям, в которых родились 47 детей.