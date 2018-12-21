2018-12-21T05:28:33+03:00
Происшествия

У хабаровчанина угнали машину прямо с места дорожной аварии

Позже задержанный признался, что хотел так проучить невнимательного водителя
Ольга КИВА
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У хабаровчанина угнали машину прямо с места дорожной аварииУ хабаровчанина угнали машину прямо с места дорожной аварииФото: Иван ВИСЛОВ
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За помощью к полицейским обратился хабаровчанину, у которого угнали машину прямо с места аварии. Пострадавший рассказал, что попал в небольшое дорожно-транспортное происшествие улице Белорусской. Его оппонентами были четверо молодых людей, которые требовали с него деньги на прдстоящий ремонт, а потом один из них беспардонно уселся за руль, завел машину и уехал.

- Задержать подозреваемого удалось в результате плана «Перехват». Угнанную машину обнаружить и догнать на улице Халтурина. Злоумышленника задержали, машину уже вернули законному хозяину, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Как позже пояснил сам фигурант, он хотел проучить невнимательного водителя и заодно покататься по ночному городу. В прошлом задержанного уже привлекали к уголовной ответственности за кражу, грабеж и угон. Против него возбудили уголовное дело за незаконное завладение чужим транспортом. Пока подозреваемого поместили в изолятор временного содержания. Меру пресечения ему изберет суд.

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