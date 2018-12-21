Хабаровский индустриальный парк вошел в двадцатку Национального рейтинга

СЕГОДНЯ 05:56 2018-12-21T05:56:16+03:00

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Индустриальный парк «Авангард», расположенный в Хабаровске, занял 12 строчку в Национальном рейтинге индустриальных парков России. Он опередил развивающиеся территории Татарстана, Калужской и Липецкой областей. К слову, всего позиций в списке было 167.

Рейтинг составляли с учетом инфраструктуры, наличия коммуникаций, логистики, перспектив развития территории, качества сервиса управляющей компании, бизнес-привлекательности и других параметров. Хабаровский индустриальный парк оказался одним из успешных по всем перечисленным критериям.

- Его создали в 2014 году в южном промузле краевой столицы, сделав его площадкой ТОСЭР «Хабаровск». Сегодня здесь уже действуют восемь резидентов и еще пять только готовятся приступить к работе, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

В индустриальный парк уже инвестировали за четыре года более 200 миллионов рублей. При этом более 60 миллионов – это деньги, полученные за счет субсидий из краевого и федерального бюджетов.