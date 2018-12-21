2018-12-21T06:28:43+03:00
Общество

Ветеранам из Комсомольска вручили почетные знаки «Дети военного времени»

Среди награжденных 45 человек
Ольга КИВА
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Ветеранам из Комсомольска вручили почетные знаки «Дети военного времени»Ветеранам из Комсомольска вручили почетные знаки «Дети военного времени»Фото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В городе Юности ветеранам вручили знаки «Дети военного времени». Торжественная церемония прошла сегодня, 21 декабря, в библиотеке имени Николая Островского. Обладателями нагрудных знаков стали 45 человек.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на данный момент в городе живут почти 15 тысяч граждан имеющих право получить этот символ почета и уважения. С января по март 2019 года в городе планируют вручить нагрудные знаки, тем, кто их еще не получил. Ветеранов знаками будут награждать, в том числе и с посещением на дому.

Напомним, нагрудный знак «Дети военного времени» учредили в крае в 2018 году. Его вручают гражданам, проживающим и зарегистрированным на территории города, рожденным в период с 22 июня 1927 года по 3 сентября 1945 года.

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