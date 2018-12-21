2018-12-21T06:58:12+03:00
Общество

У бизнесменов в Хабаровском крае осталось полгода, чтобы установить онлайн-кассы

Заветные аппараты должны появиться более чем у шести тысяч предпринимателей
Ольга КИВА
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У бизнесменов в Хабаровском крае осталось полгода, чтобы установить онлайн-кассыУ бизнесменов в Хабаровском крае осталось полгода, чтобы установить онлайн-кассыФото: Правительство Хабаровского края
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До 1 июля у всех предпринимателей из Хабаровского края должны быть установлены онлайн-кассы. Речь идет о тех бизнесменах, которые получили отсрочку, среди них ИП, которые применяют ЕНВД и патент или работают без наемных сотрудников. Отложили процедуру почти 10 тысяч предпринимателей, однако из них больше трех с половиной человек решили не дожидаться контрольной даты и установили аппараты заранее.

Тех, кто по каким-либо причинам не установит онлайн-кассы ждут штрафы – 75 процентов от суммы расчетов, проведенных без специального устройства. При повторном нарушении деятельность предприятия могут приостановить на 90 суток.

- Покупка новой техники требует денег. Цена онлайн-кассы в комплекте с фискальным накопителем стартует от 13 тысяч рублей. Однако государство частично компенсирует затраты. Так, предприниматели смогут оформить налоговый вычет и вернуть 18 тысяч рублей на одну кассу, - отметил Николай Крецу, и.о. министра торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Предпринимателям, которые уже используют онлайн - кассы, напоминают, что до 1 января 2019 года в центрах технического обслуживания нужно обновить устаревшую версию программного обеспечения. Если этого не сделать налоговая служба снимет кассу с регистрационного учета в одностороннем порядке, а бизнесменам придется покупать новые фискальные накопители. Также в крае особое внимание обращают на то, что с нового года в чеках должна отражаться ставка НДС - 20 процентов.

Напомним, что с 2016 года предприниматели постепенно переходили на современную кассовую технику, которая в режиме онлайн передает данные в налоговую службу. По новым правилам уже работают более 13 тысяч пользователей. Среди них организации и ИП на общей, упрощенной системе налогообложения, патенте и едином налоге на вмененный доход. Речь идет о тех компаниях, где есть наемные работники.

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