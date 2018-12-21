В Хабаровском крае школьников выгнали с итогового сочинения из-за шпаргалок и сотовых телефонов

СЕГОДНЯ 07:33 2018-12-21T07:34:03+03:00

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В Хабаровском крае подвели результат итогового сочинения среди школьников. Его писали пять тысяч 923 учеников, еще 116 детей предпочли написать изложение. При написании всем можно было пользоваться орфографическим словарем.

Основная тема сочинения - «Почему жестокость разрушительна?». Ее выбрали больше 40 процентов участников. На втором месте тема «Какого человека можно назвать праздным мечтателем?». Ее предпочли больше 20 процентов школьников. Чуть больше 17 процентов учеников выбрали тему «Влияет ли историческая эпоха на отношения «отцов» и «детей»?».

- «Зачет» по сочинению получили 93 процента участников. Это на пять процентов меньше по сравнению с 2017 годом. При этом двух школьников удалили с экзамена за наличие мобильного телефона и шпаргалки. Они и те, кто не смог написать итоговое сочинение или не участвовал по уважительным причинам, смогут пересдать работу 6 февраля или 8 мая, — рассказала Екатерина Кошельникова, начальник отдела итоговой аттестации краевого минобрнауки.

Изложение писали 116 человек. Из них получили «зачет» 97 процентов школьников.

Участники итогового сочинения с 25 декабря смогут ознакомиться со сканированными образами оригиналов бланков итогового сочинения в личных кабинетах по ссылке.