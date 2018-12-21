Пьяные повар и штукатур из Хабаровска случайно попались с краденными колодезными люками

СЕГОДНЯ 07:57 2018-12-21T07:57:12+03:00

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В Хабаровске буквально по горячим следам задержали подозреваемых в краже шести колодезных люков. Это произошло случайно, когда водителя, нарушившего правила дорожного движения, остановили для проверки документов. Мужчина по требованию автоинспектора открыл багажник для досмотра, а там лежали чугунные изделия.

- Люки просили довести пьяные пассажиры. Они сказали, что им нужно сдать их в металлолом. Водитель периодически занимался частным извозом и нашел этих клиентов ночью в одном из районов города, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Всех троих проводили в дежурную часть. Позже пассажиры рассказали, что чугун хотели сдать в пункт приема металлолома. Им не хватало денег, чтобы продолжить отмечать день рождения, и они решили заработать. Один из фигурантов трудится поваром, другой - штукатуром-отделочником. У обоих криминальное прошлое – их привлекали за неуплату алиментов и кражи.

Против приятелей возбудили уголовное дело по статье «Кража». Оперативники проверяют информацию о возможной причастности задержанных к другим аналогичным преступлениям. Один из фигурантов сейчас находится в изоляторе временного содержания, другой пока гуляет на свободе под подпиской о невыезде.