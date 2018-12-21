2018-12-21T08:25:13+03:00
Общество

Строительство детской больницы в Комсомольске подорожает почти на два миллиарда рублей

Об этом сообщил генеральный подрядчик, которому в ответ собираются выставить претензии
Ольга КИВА
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Строительство детской больницы в Комсомольске подорожает почти на два миллиарда рублейСтроительство детской больницы в Комсомольске подорожает почти на два миллиарда рублейФото: Правительство Хабаровского края
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Детская больница в городе Юности стала объектом бурного обсуждения. Спорят в основном представители краевой власти и генеральный подрядчик. Второй уверяет, что нужно еще почти два миллиарда рублей, чтобы закончить стройку, а первые в ответ собираются выставлять претензии

- Сейчас возводят корпуса поликлиники, лечебного и консультативного отделения. Однако по обеим очередям строительства часть работ приостановили из-за недочетов в проекте. В нем не отразили решения по подключению к наружным сетям электро- и теплоснабжения. Из-за этого пришлось остановить электромонтажные работы, - рассказал представитель подрядчика.

Представители власти, в свою очередь, отметили, что такого рода упущения требуют проверки. Остановка работ может повлечь отставание от графика - детскую больницу собирались сдать в 2020 году. Однако из-за сложившейся ситуации сроки, возможно, придется переносить, что не допустимо. Поэтому генеральному подрядчику выставят претензии и потребуют заплатить штраф за неисполнение контракта.

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