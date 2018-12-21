2018-12-21T08:56:49+03:00
Общество

В Комсомольске-на-Амуре рассказали о графике работы автобусов в новогодние праздники

31 декабря общественный транспорт будет курсировать до 21:00
Ольга КИВА
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В Комсомольске-на-Амуре рассказали о графике работы автобусов в новогодние праздникиВ Комсомольске-на-Амуре рассказали о графике работы автобусов в новогодние праздникиФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Новогодние праздники – это возможность отдохнуть для одних и потрудится вполсилы для других. Второе относится, в частности к тем, чья работа связана с автобусным парком. К слову, в городе Юности уже объявили о графике работы общественного транспорта в период с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, выходить в рейсы в новогодние праздники автобусы будут по графику выходного дня. Также обращаем внимание горожан - 31 декабря 2018 года работа общественного транспорта закончится в 21:00.

Первый автобусный рейс 1 января 2019 будет в 8:00, дальше транспорт будет ходить по расписанию выходного дня. Со 2 по 8 января 2019 года автобусы будут курсировать по городским улицам в рамках расписания выходного дня.

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