Поджигатель в ЕАО уничтожил дачи ненавистных соседей

СЕГОДНЯ 09:56 2018-12-21T09:56:43+03:00

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В Биробиджане заслушал приговор суда пироман, спаливший две дачи в районе улицы Биршоссе. Злодей отметился в двух эпизодах, причем в первом случае он пошел на дело, когда хозяев не было дома, а во втором знал, что люди находятся внутри.

- Чтобы спалить первую дачу мужчина притащил шины, занес их на веранду. Внутрь он положил подожженную кепку, которую нашел там же, а потом накрыл шину куском линолеума, валявшимся неподалеку. Пламя уничтожило весь дом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - Вторую дачу он спалили несколькими днями позже. Внутри находились люди. Они успели выбежать на улицу, но имущество им спасти не удалось.

Сам фигурант на следствии объяснил, что недолюбливал соседей, поэтому и решился на поджоги. Он не стал отрицать свою вину и даже раскаялся. Суд учел все обстоятельства и приговорил фигуранта к четырем годам тюрьмы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.