2018-12-21T09:56:43+03:00
Происшествия

Поджигатель в ЕАО уничтожил дачи ненавистных соседей

Один из домов он поджег, когда хозяева находились внутри
Ольга КИВА
Поделиться:
Поджигатель в ЕАО уничтожил дачи ненавистных соседейПоджигатель в ЕАО уничтожил дачи ненавистных соседейФото: Олег РУКАВИЦЫН
Изменить размер текста:

В Биробиджане заслушал приговор суда пироман, спаливший две дачи в районе улицы Биршоссе. Злодей отметился в двух эпизодах, причем в первом случае он пошел на дело, когда хозяев не было дома, а во втором знал, что люди находятся внутри.

- Чтобы спалить первую дачу мужчина притащил шины, занес их на веранду. Внутрь он положил подожженную кепку, которую нашел там же, а потом накрыл шину куском линолеума, валявшимся неподалеку. Пламя уничтожило весь дом, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края. - Вторую дачу он спалили несколькими днями позже. Внутри находились люди. Они успели выбежать на улицу, но имущество им спасти не удалось.

Сам фигурант на следствии объяснил, что недолюбливал соседей, поэтому и решился на поджоги. Он не стал отрицать свою вину и даже раскаялся. Суд учел все обстоятельства и приговорил фигуранта к четырем годам тюрьмы. Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Хабаровчанина отдали под суд из-за костей краснокнижного тигра
Бывший таможенник на Камчатке выдал чужую коммерческую тайну
На Камчатке пьяная и злая горожанка подралась с бывшим возлюбленным, а потом заколола его
Хабаровские студенты-волонтеры устроят «Здоровый Новый Год – 2019»
В Комсомольске-на-Амуре рассказали о графике работы автобусов в новогодние праздники
Строительство детской больницы в Комсомольске подорожает почти на два миллиарда рублей
Пьяные повар и штукатур из Хабаровска случайно попались с краденными колодезными люками
В Хабаровском крае школьников выгнали с итогового сочинения из-за шпаргалок и сотовых телефонов
У бизнесменов в Хабаровском крае осталось полгода, чтобы установить онлайн-кассы
Ветеранам из Комсомольска вручили почетные знаки «Дети военного времени»
Хабаровский индустриальный парк вошел в двадцатку Национального рейтинга
У хабаровчанина угнали машину прямо с места дорожной аварии