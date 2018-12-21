Хабаровские студенты-волонтеры устроят «Здоровый Новый Год – 2019»

СЕГОДНЯ 09:29 2018-12-21T09:29:30+03:00

Они будут бесплатно мерить температуру и давление пациентам, а также проверят содержание кислорода в крови

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В Хабаровске проходит акция «Здоровый Новый Год». Она началась 17 декабря 2018 года и закончится 13 января 2019 года. Провести акцию помогают студенты Дальневосточного государственного медицинского университета. Они принимают пациентов во временных пунктах медицинского осмотра, где можно бесплатно измерить давление и температуру, а также узнать о содержании кислорода в крови и получить рекомендации по правильному питанию.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, акцию проводят в трех районах Хабаровска. В Северном районе пациентов принимают в Городской клинической больнице №10, в Южном - в городской поликлинике №11 и в Центральном - в Клинико-диагностическом центре.

Волонтеры-медики также взялись обзванивать пациентов, находящихся в группе риска. При этом особое внимание они уделяют одиноким людям старшего поколения и тем, кто наблюдается у врачей по заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Волонтеры интересуются их самочувствием и, в случае, необходимости настаивают на госпитализации. За такую работу добровольцы берутся уже во второй раз.

Акция помогает будущим врачам погрузиться в профессию и влияет на развитие традиций милосердия в обществе. В этом году планируют задействовать в мероприятии порядка 30 волонтеров-медиков ДВГМУ. К слову, всего в крае работают более 150 добровольцев. Они находятся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Николаевске-на-Амуре.