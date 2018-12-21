2018-12-21T10:20:15+03:00
Происшествия

На Камчатке пьяная и злая горожанка подралась с бывшим возлюбленным, а потом заколола его

Фигурантка до последнего пыталась убедить следователей, что защищалась и случайно пырнула сожителя ножом
Ольга КИВА
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На Камчатке пьяная и злая горожанка подралась с бывшим возлюбленным, а потом заколола егоНа Камчатке пьяная и злая горожанка подралась с бывшим возлюбленным, а потом заколола егоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Камчатке перед судом предстала жительница Вилючинска, которую обвиняли в убийстве сожителя. Трагическое происшествие случилось в июне этого года во время застолья. В тот злополучный день собралась компания на кухне в квартире осужденной. Кроме хозяйки были еще трое мужчин, один из них бывший возлюбленный фигурантки.

- Компания выпивала, веселилась до тех пор, пока осужденная не начала ругаться со своим бывшим сожителем. Сначала это была словесная перепалка, а потом полноценный скандал, переросший в драку. Разгоряченная женщина в порыве злости схватила нож и заколола мужчину. От травм он скончался на месте происшествия, - рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Женщина пыталась убедить следователей и суд, что оборонялась от навязчивого ухажера, однако доказательства были против нее. Женщину судила коллегия присяжных заседателей. К слову, это первое уголовное дело, рассмотренное с их участием в суде районного уровня. Фигурантку приговорили к девяти годам лишения свободы.

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