2018-12-21T11:09:49+03:00
Происшествия

Хабаровчанина отдали под суд из-за костей краснокнижного тигра

Дериваты нашли у фигуранта дома
Ольга КИВА
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Хабаровчанина отдали под суд из-за костей краснокнижного тиграХабаровчанина отдали под суд из-за костей краснокнижного тиграФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске под суд пойдет хранитель костей амурского тигра. Полосатая кошка занесена в Красную книгу и относится к особо ценным видам диких животных. По закону хранение и перевозка частей тела таких зверей запрещена, однако фигуранта тогда волновала исключительно ожидаемая прибыль от предстоящей продажи.

- Дериваты нашли у фигуранта дома. К себе он их привез из лесополосы. По версии следствия, он нашел кости в мае этого года, 12 фрагментов лежали в стеклянной банке, - прокомментировали в пресс-службе прокуратуры края.

В итоге кости животного изъяли, а против задержанного завели уголовное дело. Мужчина не стал отпираться, признал свою вину и в содеянном раскаялся. Расследование на данный момент закончилось, материалы дела находятся в суде на рассмотрении. Среди возможных наказаний для фигуранта обязательные работы на срок до 480 часов или лишение свободы на срок до трех лет со штрафом до одного миллиона рублей.

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