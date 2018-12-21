Бывший таможенник на Камчатке выдал чужую коммерческую тайну

СЕГОДНЯ 10:46 2018-12-21T10:46:45+03:00

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На Камчатке перед судом предстанет бывший таможенник, которого обвиняют в собирании сведений, составляющих коммерческую тайну. По версии следствия, так фигурант помог компании выиграть в запросе котировок, выдав им информацию конкурентов.

- В апреле 2018 года обвиняемый вскрыл конверты с информацией о стоимости товаров нескольких фирм. Компании участвовали в запросе котировок на закупку и изготовление сувенирно-подарочной продукции для таможни. Однако у фигуранта уже были свои предпочтения, с кем работать в этой области. Он сообщил представителю подходящей по его мнению организации данные о стоимости товаров конкурентов и помог таким образом выиграть в запросе котировок, - прокомментировали в Дальневосточном следственном управлении СК России.

Вину свою фигурант признал. Его уволили с работы и завели уголовное дело, расследование которого уже закончилось. Впереди мужчину ждет суд.