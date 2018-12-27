2018-12-27T11:20:47+03:00
Общество

В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову

На церемонию пришли родные Героя России, офицеры, ветераны, его коллеги по службе и местные жители
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову. ФОТО: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову. ФОТО: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.
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Сегодня на здании управления Восточного округа войск национальной гвардии появилась особая мемориальная доска. На ней изображен генерал-губернатор Игорь Груднов, который скоропостижно скончался в октябре этого года.

На торжественной церемонии открытия присутствовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, врио командующего Восточным округов росгвардии Сергей Бойко, ветераны, офицеры и местные жители. Самым важным приглашенным гостем была Светлана Груднова, вдова Героя России, которая поблагодарила скульптура за создание мемориала, в которую автор вложил много души. Светлана Николаевна отметила, что это знаковое событие в жизни их семьи.

В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову. ФОТО: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.

В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову. ФОТО: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.

- Игорь Сергеевич принадлежал к плеяде с сильных и мужественных людей. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили ему пройти тернистый служебный путь от командира взвода до командующего округом, - говорит Сергей Бойко, врио командующего Восточным округом росгвардии. - Он внес неоценимый вклад в период становления новой федеральной структуры войск национальной гвардии на Дальнем Востоке. Для меня было честью служить с этим мужественным человеком

Пресс-служба ведомства сообщает о том, что право открыть мемориальную доску предоставили самому генерал-лейтенанту и вдове Героя России. Отдав дань уважения Игорю Груднову, все присутствующие возложили к мемориалу цветы.

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