В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову
Сегодня на здании управления Восточного округа войск национальной гвардии появилась особая мемориальная доска. На ней изображен генерал-губернатор Игорь Груднов, который скоропостижно скончался в октябре этого года.
На торжественной церемонии открытия присутствовали мэр Хабаровска Сергей Кравчук, врио командующего Восточным округов росгвардии Сергей Бойко, ветераны, офицеры и местные жители. Самым важным приглашенным гостем была Светлана Груднова, вдова Героя России, которая поблагодарила скульптура за создание мемориала, в которую автор вложил много души. Светлана Николаевна отметила, что это знаковое событие в жизни их семьи.
В Хабаровске официально открыли мемориальную доску генерал-полковнику Игорю Груднову. ФОТО: пресс-служба Восточного округа ВНГ РФ.
- Игорь Сергеевич принадлежал к плеяде с сильных и мужественных людей. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм позволили ему пройти тернистый служебный путь от командира взвода до командующего округом, - говорит Сергей Бойко, врио командующего Восточным округом росгвардии. - Он внес неоценимый вклад в период становления новой федеральной структуры войск национальной гвардии на Дальнем Востоке. Для меня было честью служить с этим мужественным человеком
Пресс-служба ведомства сообщает о том, что право открыть мемориальную доску предоставили самому генерал-лейтенанту и вдове Героя России. Отдав дань уважения Игорю Груднову, все присутствующие возложили к мемориалу цветы.