Появились фото с места взрыва гранаты на производственой базе в Хабаровске
Буквально час назад стало известно о происшествии, которое случилось на территории производственной базы в Железнодорожном районе Хабаровска. Там 27 декабря взорвалась боевая граната. В результате ЧП пострадали несколько человек, один - в числе погибших. По одной из версий, случилось все из-за ограбления.
Двое пострадавших находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, сейчас им оказывают медицинскую помощь.
На месте до сих пор работают сотрудники краевого следственного комитета и кинологи.
Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая гранатаФото: Мария ИГНАТЬЕВА
Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая гранатаФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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