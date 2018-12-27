2018-12-27T15:40:14+03:00
Происшествия

Появились фото с места взрыва гранаты на производственой базе в Хабаровске

На месте сейчас работают кинологи и следователи
Элина ОГАНЕСЯН
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Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая гранатаПоявились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая гранатаФото: Мария ИГНАТЬЕВА
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Буквально час назад стало известно о происшествии, которое случилось на территории производственной базы в Железнодорожном районе Хабаровска. Там 27 декабря взорвалась боевая граната. В результате ЧП пострадали несколько человек, один - в числе погибших. По одной из версий, случилось все из-за ограбления.

Двое пострадавших находятся в больнице. Их жизни ничего не угрожает, сейчас им оказывают медицинскую помощь.

На месте до сих пор работают сотрудники краевого следственного комитета и кинологи.

Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая граната Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая гранатаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая граната Фото: Мария ИГНАТЬЕВА

Появились фотографии с производственный базы в Хабаровске, где взорвалась боевая гранатаФото: Мария ИГНАТЬЕВА

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