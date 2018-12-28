2018-12-28T09:09:58+03:00
Общество

Отходы - в доходы

«Балтика» показала хабаровским студентам пример экологически чистого производства
Элина ОГАНЕСЯН
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Студенты-экологи посетили пункт сбора вторсырья завода Балтика-ХабаровскСтуденты-экологи посетили пункт сбора вторсырья завода Балтика-Хабаровск
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Раздельный сбор отходов - за простым предложением кроется прямая инструкция к действию для сохранения окружающей среды. Но, если в Европе к такому давно привыкли, то в России полезная привычка приживается неохотно.

Все подразделения завода Балтика-Хабаровск сортируют отходы

Все подразделения завода Балтика-Хабаровск сортируют отходы

Однако нам есть чем гордиться. Среди всех дальневосточных городов, в которых базируются филиалы пивоваренной компании «Балтика» (части Carlsberg Group), только в Хабаровске и Биробиджане активно используют систему раздельного сбора мусора и его переработки. Порядка сотни зеленых контейнеров размещены в Хабаровске возле жилых домов, гостиниц, общежитий и торговых центров.

Отходы при необходимости прессуют и отправляют на переработку

Отходы при необходимости прессуют и отправляют на переработку

Студенты-экологи побывали на заводе и сами удостоверились, что выбрасывая те же пластиковые бутылки в общий мусорный контейнер, люди просто-напросто лишают их права на вторую жизнь. Более того, индустрия переработки ПЭТ-упаковки - это мощнейший сегмент экономического развития. К слову, перерабатывать ПЭТ можно бесконечное число раз. Жизнь ПЭТ - это замкнутый круг, благодаря которому понятие «отход» в принципе уходит в тень.

Гости посетили и предприятие, перерабатывающее твердый пластик

Гости посетили и предприятие, перерабатывающее твердый пластик

Долгосрочная программа устойчивого развития, к которой присоединилась «Балтика», значительно снижает негативное влияние на окружающую среду.

- Один из целевых показателей программы - на 30% снизить углеродный след готовой продукции к 2030 году, - рассказывает Надежда Комарова, управляющая по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе «Дальний Восток». - Для его достижения на всех заводах «Балтики» осуществляется раздельный сбор всех видов отходов, подлежащих переработке. Только за 10 месяцев 2018 года с помощью неравнодушных жителей Хабаровска, Биробиджана и партнеров «Балтики» собрано и направлено на переработку более 4,6 тысячи тонн различных отходов, в том числе около 75 тонн ПЭТ-бутылок.

Будущие экологи увидели, что из бутылок, коробок, которые все мы привыкли считать отходами, получаются новые полезные продукты - ведра, расчески, вешалки, конструкторы, тазики и другие предметы, необходимые в быту, а также строительные материалы.

Студенты увидели весь процесс рециклинга - от дробления вторсырья до получения гранул и готовой продукции

Студенты увидели весь процесс рециклинга - от дробления вторсырья до получения гранул и готовой продукции

- Я думаю, что раздельный сбор отходов вскоре будет естественным для каждого жителя нашей страны. В ближайшие шесть лет в России планируют построить 200 заводов по утилизации отходов, в том числе и по их переработке, - делится мнением Григорий Глушко, будущий эколог. - А ведь эти заводы необходимо будет загружать сырьем. Думаю, что люди уже готовы к сортировке, просто пока для этого недостаточно условий.

Расширенная ответственность производителя - это тенденция будущего, к которой мы так стремимся и которую совсем скоро постигнем.

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