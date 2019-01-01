1 Янв. 2019 2019-01-01T09:05:49+03:00

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В Хабаровске разыскивают Соляр Данилу Александровича. Парню 20 лет. Он учится в ДВГУПС, где его характеризуют только положительно. Молодой человек снимал квартиру в доме на улице Марсовой, там его и видели в последний раз. 28 декабря студент покинул жилье и пропал. До сих пор о его местонахождении ничего не известно.

- Близкие просят помощи в поисках парня. О нем известно, что был одет в синюю куртку, темно-синюю шапку, синие джинсы и темно-синюю толстовку. Из примет – рост 176, худощавое телосложение, крашенные русые волосы, серо-голубые глаза, - рассказали в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

В Хабаровске накануне Нового года пропал студент ФОТО: ПСО «Лига Спас».

Всех, кто располагает данными о возможном местонахождении молодого человека, просят обратиться по телефонам 8-909-871-41-36 и 8-914-190-12-17, а также по телефону 112. Любая информация будет полезна в поисках пропавшего.