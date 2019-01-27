СЕГОДНЯ 09:06 2019-01-27T09:06:59+03:00

У антимонопольщиков в Хабаровске появились претензии к рекламе новостроек ФОТО: УФАС по Хабаровскому краю

Прежде, чем утверждать, корректна она или нет, специалисты хотят узнать мнение самих горожан

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В Хабаровске в поле зрения сотрудников антимонопольной службы попала реклама новостроек. В безобидном, казалось бы, ролике проверяющие усмотрели негативное отношение к лицам, не приобретающим квартиры в жилом комплексе.

Мужчина задает вопрос: «Ваши дети гуляют так?» ФОТО: УФАС по Хабаровскому краю

На кадрах показано, как молодая семья показывает фото не очень благоустроенного двора, мужчина задает вопрос: «Ваши дети гуляют так?». Девушка поворачивает картинку и, демонстрируя симпатичный оборудованный дворик, отвечает: «А наши так!».

Девушка поворачивает картинку и, демонстрируя симпатичный оборудованный дворик, отвечает: «А наши так!» ФОТО: УФАС по Хабаровскому краю

- Чтобы объективно оценить, корректна ли эта реклама, горожан просят ответить на три вопроса в формате «да/нет». Общественное мнение учтут при вынесении решения, - прокомментировали в пресс-службе УФАС по Хабаровскому краю.

Среди вопросов, на которые ждут ответы от жителей Хабаровска:

- Формирует ли реклама негативное отношение к лицам, не приобретающим квартиры в жилом комплексе?

- Создает ли реклама у несовершеннолетних впечатление о том, что проживание в жилом комплексе ставит их в предпочтительное положение перед сверстниками?

- Формируется ли комплекс неполноценности у несовершеннолетних, не проживающих в жилом комплексе?

Ответы принимают по электронной почте to27@fas.gov.ru, а также через форму обратной связи на сайте ведомства.