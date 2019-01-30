СЕГОДНЯ 04:40 2019-01-30T04:40:18+03:00

Автобус снес столб на одной из улиц Хабаровска Фото: Социальные сети

Из-за этого на проспекте 60 лет Октября образовалась огромная пробка

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Утро в краевой столице сегодня, 30 января, началось жуткой с дорожной аварии. На данный момент известно, что автобус ехал по проспекту 60 лет Октября, а потом в районе развязки на Карла Маркса неожиданно врезался в железобетонный столб. От удара конструкция повалилась на дорогу и перегородила движение другим автомобилям.

Кадры с места дорожной аварии в одной из социальных сетей опубликовали очевидцы. Снимки нечеткие, но на них видно, что передняя часть автобуса искорежена, рядом на дороге лежит столб, а другие участники дорожного движения максимально аккуратно стараются объехать препятствие, из-за которого образовалась огромная пробка.

Автобус снес столб на одной из улиц ХабаровскаФото: Социальные сети

Информации о пострадавших пока нет. Известно, что сейчас идет работа по ликвидации последствий дорожного происшествия, бригады энергослужбы уже трудятся на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU