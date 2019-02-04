2019-02-04T03:00:59+03:00
Происшествия

В Хабаровском крае вор со стажем обокрал сестру

Мужчина стащил из комода ювелирные украшения родственницы, пока ее не было дома
Элина ОГАНЕСЯН
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В Хабаровском крае вор со стажем обокрал сеструВ Хабаровском крае вор со стажем обокрал сеструФото: Элина ОГАНЕСЯН
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Случилось все в Комсомольске-на-Амуре. В отделение полиции обратилась местная жительница. Она рассказала оперативникам о том, что накануне из ее квартиры пропали ювелирные изделия. Ущерб она оценила в 15 тысяч рублей.

Следователи начали разбираться обстоятельствах произошедшего. Оказалось, что в день пропажи в гости к комсомольчанке заходил ее 32-летний брат. В его послужном списке уже были судимости за кражи. Дверь открыла дочь женщины. Когда она оставила родственника одного в комнате, он открыл комод и стащил кольцо и золотую цепочку. Брата заявительницы задержали.

- Ювелирные изделия злоумышленник сдал в ломбард, вырученные деньги потратил по сво-ему усмотрению, - отмечают в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю. -Сотрудниками полиции предпринимаются меры для выемки золотых украшений.

По статье «Кража» следователи возбудили уголовное дело. Пока в отношении комсомольчанина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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