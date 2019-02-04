Тотальные рейды мясных магазинов проходят в Хабаровском крае из-за вспышки ящура

4 Февр. 03:27 2019-02-04T03:27:16+03:00

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В конце января в одном из свинокомплексов Хабаровского рая ветеринары зарегистрировали очаг ящура. Из-за масштаба бедствия на юге региона власти ввели режим ЧС. На усиленный режим работы вышли не только специалисты Россельхознадзора, но и сотрудники полиции. Они осматривают грузовые машины на федеральной трассе «Уссури», чтобы вовремя пресечь ввоз мясной продукции сомнительного качества.

Накануне из-за всыпки ящура в регионе стартовали тотальные рейды всех торговых точек, которые продают мясо. У всех предпринимателей должны быть ветеринарно-сопроводительные документы. В них должна быть указана вся подноготная товара, включая географию поставок и дату. Как сообщает пресс-службы правительства, на всех торговых точках организован еще и усиленный контроль качества входного сырья.

- В рознице в основном представлена продукция от поставщиков из Бурятии и Забайкаль-ского края. В Хабаровске реализуется партия мяса из района имени Лазо, которая завезена до выявления очага ящура в регионе. Качество лабораторно подтверждено специалистами управления ветеринарии края, - сообщила Екатерина Чабан, начальник отдела торговли ко-митета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Закупка мяса у поставщиков из Приморья приостановлена.

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ИСТОЧНИК KP.RU