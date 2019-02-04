2019-02-04T03:27:16+03:00
Общество

Тотальные рейды мясных магазинов проходят в Хабаровском крае из-за вспышки ящура

Под пристальным вниманием продукция, поставленная в регион из Приморья
Элина ОГАНЕСЯН
Поделиться:
Тотальные рейды мясных магазинов проходят в Хабаровском крае из-за вспышки ящураТотальные рейды мясных магазинов проходят в Хабаровском крае из-за вспышки ящураФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

В конце января в одном из свинокомплексов Хабаровского рая ветеринары зарегистрировали очаг ящура. Из-за масштаба бедствия на юге региона власти ввели режим ЧС. На усиленный режим работы вышли не только специалисты Россельхознадзора, но и сотрудники полиции. Они осматривают грузовые машины на федеральной трассе «Уссури», чтобы вовремя пресечь ввоз мясной продукции сомнительного качества.

Накануне из-за всыпки ящура в регионе стартовали тотальные рейды всех торговых точек, которые продают мясо. У всех предпринимателей должны быть ветеринарно-сопроводительные документы. В них должна быть указана вся подноготная товара, включая географию поставок и дату. Как сообщает пресс-службы правительства, на всех торговых точках организован еще и усиленный контроль качества входного сырья.

- В рознице в основном представлена продукция от поставщиков из Бурятии и Забайкаль-ского края. В Хабаровске реализуется партия мяса из района имени Лазо, которая завезена до выявления очага ящура в регионе. Качество лабораторно подтверждено специалистами управления ветеринарии края, - сообщила Екатерина Чабан, начальник отдела торговли ко-митета торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края.

Закупка мяса у поставщиков из Приморья приостановлена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ящур в Хабаровском крае: как защитить себя от вируса

Специалисты рассказали о симптомах и мерах профилактики заболевания (подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае расскажут, как использовать маткапитал и не нарушить закон
Тхэквондисты из Хабаровского края завоевали 12 медалей на первенстве Дальнего Востока
В Биробиджане бесплатно прививают домашних животных от бешенства
Золотодобытчики в Хабаровском крае установили новый рекорд
С кладбищ под Комсомольском собираются выселять покойников
Жизнь на Сахалине приморчанину испортили алкоголь и злой язык
Бедовый домовладелец в ЕАО умудрился дважды пострадать от пожара
Родителям особенных детей в Хабаровском крае помогут выбрать учебные заведения
Карантин по ящуру сняли в трех районах Хабаровского края
Двух пострадавших увезли в больницу после кровавой разборки возле кафе в Хабаровске
Мощный взрыв устроил трудолюбивый газосварщик на Камчатке, разрезая нечто, похожее на снаряд
В Хабаровском крае не хватает условий для комфортной жизни и развития бизнеса
Почти полтысячи военных в Хабаровске подбирали себе новые профессии
ОРВИ отступает в Хабаровске
«Мусорную реформу» в Хабаровском крае отложили на год
Охранникам в Комсомольске жестко напомнили, что оружие и патроны нужно пересчитывать
В Хабаровском крае назвали лучшие театральные спектакли
Ухажер хабаровчанки пропал после свидания вместе с ее драгоценностями
Матч «Амур» - «Куньлунь», 18 февраля: хабаровчане подарили победу юбиляру Александру Могильному
Хабаровская бизнесвумен соблазнила таможенника взяткой
Погода в Хабаровске на 19 февраля 2019 года: днем до +2 градусов, без осадков
Хабаровские лыжники медалистами вернулись с игр «Дети Азии»
На остановке «Большая» в Хабаровске запретят парковку
Все пчеловоды ЕАО объединились в один союз
Хабаровчанка устроила разбирательства с ювелирным магазином из-за подарочного сертификата
Компаний-должников по зарплате в Хабаровске стало в два раза меньше
В селе Виноградовка в Хабаровском крае закончилось строительство газопровода
Налетчику, обчистившему офис микрозаймов в Хабаровске с игрушечным пистолетом, зачитали приговор