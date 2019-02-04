2019-02-04T03:58:24+03:00
Общество

Каждому району Хабаровска обещают по скверу в год

В этом году городе появятся три площадки для отдыха
Александра ШОПЕНКО
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Каждому району Хабаровска обещают по скверу в годКаждому району Хабаровска обещают по скверу в годФото: Администрация Хабаровска
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Рядом с мэрией краевой столицы, на улице Запарина и в поселке имени Горького в этом году откроются новые скверы. Благоустройство зон отдыха планируется завершить осенью, в идеале – ко дню рождения Хабаровского края.

Между администрацией Хабаровска и музыкальным театром раскинется «Театральный сквер». Его площадь составит 4,2 гектара, а на благоустройство зоны отдыха потратят 29 миллионов рублей, 19,3 из них – средства из федерального и краевого бюджетов. Появление площадки для отдыха стало возможным благодаря реконструкции парка «Динамо», которая началась в 2017 году. Напомним, что парк будет разбит на зоны: центральная аллея, детский городок, «Речная долина», активный отдых и «Театральный сквер».

- В сквере изменится схема расположения пешеходных дорожек, будут высажены цветы-многолетники, новые кустарники и деревья, - сообщил Сергей Сергейчук, директор хабаровского департамента архитектуры, строительства и землепользования. – В проекте заложены места отдыха с удобными скамьями и декоративными малыми архитектурными формами, а также парковое освещение.

Мэр краевой столицы наказал: срок начала работ – конец июня, край – начало июля. Сдавать зону отдыха будут осенью.

Второй уголок отдыха скоро откроют в Кировском районе. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, площадка появится рядом с домом №137 по улице Запарина. Территория получила название «Барабашевский сквер» - в честь известного исследователя Дальнего Востока. Деньги на создание уголка отдыха собирали «всем миром».

- Детская игровая площадка в сквере практически закончена, осталось смонтировать песочницу, - рассказал Андрей Орлов, глава Кировского района. – Кроме этого, оборудована зона отдыха со скамьями и декоративной скульптурой, появились пешеходные дорожки, обрезаны деревья. Работы обошлись в 901 тысячу рублей, для завершения благоустройства необходимо еще 243 тысячи.

Глава Хабаровска предложил привлечь к озеленению специалистов Горзеленстроя. Сквер должен быть сдан ко Дню города.

- Тем более, что добрую хабаровскую традицию: «Каждому району – по скверу в год» еще никто не отменял, - подчеркнул Сергей Кравчук, мэр краевой столицы.

В Железнодорожном районе в порядок приведут территорию у завода имени Горького. Работы начнутся с приходом тепла. Самостоятельно предприятие лишь сможет привести в порядок фасады своих корпусов, прилегающими участками займется мэрия и потратит на это 8,3 миллиона рублей. На площади перед заводом появятся новые асфальт, мощеные пешеходные дорожки, скамьи, светильники и молодые деревья. Завершить благоустройство планируют в сентябре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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