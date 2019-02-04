2019-02-04T04:23:05+03:00
Происшествия

Хабаровчанин ограбил магазин со спящей и пьяной продавщицей

Ранее судимый парень умыкнул из кассы более 30 тысячи рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хабаровчанин ограбил магазин со спящей и пьяной продавщицейХабаровчанин ограбил магазин со спящей и пьяной продавщицейФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Сотрудница магазина на Матвеевском шоссе завершала свой рабочий день, но закрывать торговую точку не торопилась. В гости к ней зашел знакомый, и приятели принялись уменьшать запасы продаваемого алкоголя прямо в помещении. Итогом попойки стало уголовное дело.

Дело происходило после десяти вечера, когда магазин по идее должен быть уже закрыт. Продавщица от количества выпитого крепко уснула, чем и воспользовался ее собутыльник. Мужчина украл из кассы выручку в размере 32 тысяч рублей и был таков.

Как сообщает пресс-служба краевого главка МВД России, в ведомство обратился владелец магазина и предоставил записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый за кражи 29-летний хабаровчанин. На свободу парень вышел в августе прошлого года, на работу не устроился и снова встал на «скользкую дорожку».

Подозреваемый рассказал полицейским, что на украденные деньги купил алкоголь и организовал застолье в другой компании.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет колонии. Парень находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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