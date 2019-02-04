2019-02-04T04:57:45+03:00
Общество

Свиней в Хабаровском крае прививают от ящура

Прививки получили около трех тысяч хрюшек
Александра ШОПЕНКО
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Свиней в Хабаровском крае прививают от ящураСвиней в Хабаровском крае прививают от ящураФото: Олег УКЛАДОВ
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Из-за вспышки ящура в регионе началась прививочная кампания. Уколы от смертельного заболевания ставят свиньям в сельхозпредприятиях, личных и крестьянско-фермерских хозяйствах.

Два дня назад в край прибыла партия препаратов из Владимирской области. В зоне риска находятся Хабаровск, Хабаровский, Бикинский, Вяземский и имени Лазо районы. Ящур может прийти в эти территории, в том числе, и из соседнего Приморья. Дабы избежать вспышки, прививки начали ставить свиньям в крупных хозяйствах.

Как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края, всего укол получат 11,2 тысячи свиней. Подворовые обходы могут скорректировать эту цифру.

- Первую волну вакцинации планируем завершить к 10 февраля. Иммунитет к штамму вируса типа «О» формируется две недели, затем будет проведена ревакцинация, - отметил Николай Постоев, главный государственный ветеринарный инспектор.

Кроме этого, в регионе усилен ветеринарный контроль. На трассе «Уссури» проверяется вся мясная продукция, ввозимая в Хабаровский край. Аналогичный пункт пропуска появится в районе моста через Амур.

Также в регионе проходит тотальная проверка всех магазинов и рынков, в чьем ассортименте товаров есть мясная продукция.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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