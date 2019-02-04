4 Февр. 05:29 2019-02-04T05:29:37+03:00

Мужчина пойдет под суд за смерть ребенка в ДТП в Хабаровском крае Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В ноябре прошлого года на федеральной автотрассе «Восток» произошло ДТП с участием четырех машин. Самый сильный удар пришелся на Toyota Vitz, в салоне которого находилась женщина с трехлетним сыном. Ребенок погиб на месте.

Виновником аварии стал 49-летний мужчина за рулем УАЗ «Патриот». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, автовладелец ехал слишком быстро по мокрой дороге. В итоге на 13 километре мужчина не смог справиться с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами, в числе которых и была иномарка с ребенком.

- В своих показаниях обвиняемый говорил, что когда его автомобиль потерял управление, он ехал со скоростью 70 километров в час. Машину мужчина выровнять не смог и выехал на встречную полосу, - отметили в ведомстве.

Уголовное дело по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» направлено в суд. Максимальное наказание – до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU