2019-02-04T05:53:54+03:00
Общество

Устный экзамен по русскому языку сдадут почти 13 тысяч девятиклассников в Хабаровском крае

Собеседование пройдет уже на следующей неделе
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Устный экзамен по русскому языку сдадут почти 13 тысяч девятиклассников в Хабаровском краеУстный экзамен по русскому языку сдадут почти 13 тысяч девятиклассников в Хабаровском краеФото: Правительство Хабаровского края
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Школы региона завершили прием заявлений на сдачу устного экзамена по русскому языку. Собеседование состоится 13 февраля, его попытаются пройти 12 тысяч 970 выпускников девятых классов.

Итоговое собеседование состоит из четырех заданий. Экзаменуемому предстоит прочитать текст вслух и пересказать его с привлечением дополнительного материала. Далее выпускник должен составить монолог на одно из выбранных заданий: описать фотографию, рассказать историю из жизни, порассуждать над одной из предложенных проблем. Последнее испытание – диалог с экзаменатором на заданную тему.

- Максимальное количество балов, которое можно набрать – 19. Порог – десять баллов. На выполнение заданий отводится 15 минут. Экзамен оценивается по системе «зачет»/«незачет». Во время проведения итогового собеседования будет вестись аудиозапись, - отметили в региональном министерстве образования и науки.

В пресс-службе правительства Хабаровского края подчеркнули, что для школьников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность испытания увеличивается на 30 минут. Если все задания выполнить невозможно в силу физических ограничений, то минимальный порог будет уменьшен.

Проверять ответы будут в течение пяти календарных дней. Те, кто не смог перешагнуть минимальный порог или пропустил экзамен по уважительной причине, смогут попытаться еще раз пройти собеседование 13 марта и 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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