2019-02-04T06:27:40+03:00
Общество

Хабаровчанин заработал на сдаче несуществующего коттеджа в Приморье

Жертвы перевели мошеннику 40 тысяч рублей
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Хабаровчанин заработал на сдаче несуществующего коттеджа в ПриморьеХабаровчанин заработал на сдаче несуществующего коттеджа в ПриморьеФото: Дмитрий СТЕШИН
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Летом прошлого года на популярных сайтах бесплатных объявлений появилось заманчивое предложение. Его автор предоставлял желающим в аренду коттедж на берегу бухты Троица в приморском поселке Андреевка. Как выяснилось, никакого дома для летнего отдыха и не было.

В объявлении не было ни толики правды. Характеристики коттеджа автор выдумал, а фотографию дома он нашел в интернете. Предложением заинтересовалось несколько человек, которые перевели нечестному мужчине 40 тысяч рублей в качестве предоплаты. Естественно, коттедж желающим отдохнуть у моря предоставлен не был.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданам». Как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, свою вину мужчина полностью признал, в содеянном раскаялся и полностью возместил ущерб своим жертвам.

В итоге хабаровчанин получил 1,6 года условно с испытательным сроком в четыре года. За это время мужчина должен доказать, что исправился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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