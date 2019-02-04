2019-02-04T06:57:55+03:00
Общество

Военные готовятся восстановить водный режим на реке Бурея после оползня

Инженерам предстоит расширить протоку до первоначальных размеров
Александра ШОПЕНКО
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Военные готовятся восстановить водный режим на реке Бурея после оползняВоенные готовятся восстановить водный режим на реке Бурея после оползняФото: Правительство Хабаровского края
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Инженерные войска готовятся ко второму этапу операции по устранению «Бурейского оползня». Напомним, что сошедшая порода перегородила русло реки Бурея. В конце прошлой недели военные пробили в перемычке канал глубиной 20,5 метра, по которому пошла вода.

Как сообщали в пресс-службе правительства Хабаровского края, работы будут продолжаться до тех пор, пока протока не вернется в первоначальные размеры. Для справки: длина канала 260 метров, ширина – 42. Пропускная способность – 600 кубометров в секунду.

Расчищают реку от оползня с помощью взрывов, обломки породы убирает тяжелая техника. Сейчас уровень воды в водохранилище постепенно выравнивается.

Кроме этого, власти региона рассматривают варианты расселения села Чекунда, которое находится выше по течению Буреи. В населенном пункте живет свыше 200 человек и весной он может оказаться в зоне затопления во время паводков. На переселение людей, по предварительным оценкам, необходимо направить свыше 300 миллионов рублей. Вопрос решается на уровне Правительства РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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