Пожар в магазине Комсомольска: из здания эвакуировались 33 человека

4 Февр. 07:21 2019-02-04T07:21:27+03:00

Огонь тушили 20 человек и пять единиц техники

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В одном из магазинов на улице Аллея Труда крупной торговой сети в Комсомольске-на-Амуре сегодня утром произошел пожар. Возгорание оперативно прибывшие на место огнеборцы ликвидировали чуть более, чем за полчаса.

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, вызов поступил в 10:44 часа утра. В момент, когда занялся пожар, в магазине было немноголюдно. Все посетители и персонал самостоятельно покинули горевшую торговую точку. Всего из здания эвакуировались до приезда пожарных 33 человека.

Прибывшие огнеборцы тут же отправились на разведку задымленных помещений. Пожарные проверяли: остались ли в магазине люда, а также искали очаг возгорания. Пожарные установили, что пламя исходило из электрического щитка.

Возгорание удалось локализовать к 11:01 часу утра. Уже через 16 минут пожар был полностью потушен. От огня пострадала площадь в пять квадратных метров.

Госпожнадзор по данному факту проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU