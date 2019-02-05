2019-02-05T02:50:40+03:00
Общество

Мэрия Биробиджана заплатит штраф в 50 тысяч рублей из-за аварийного дома

Дом подлежит сносу, однако жильцов расселять не торопились
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Мэрия Биробиджана заплатит штраф в 50 тысяч рублей из-за аварийного домаМэрия Биробиджана заплатит штраф в 50 тысяч рублей из-за аварийного домаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Дом №33 по Транспортной улице власти Биробиджана признали аварийным еще в прошлом году. Состояние строения удручающее – несущие конструкции, фасад, кровля повреждены и местами деформированы, что представляет угрозу жизни и здоровью жильцов.

Несмотря на экспертное заключение и явные факты того, что здание непригодно для жилья, местные власти установили срок расселения людей до 2029 года. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Еврейской АО, данным фактом возмутилась одна из жительниц аварийного дома.

Прокуратура провела проверку и нашла нарушения федерального законодательства. Дабы их устранить, ведомство внесло представление и потребовало пересмотреть сроки расселения жителей дома. Мэрия с этим не согласилась и пошла в суд, чтобы он признал представление незаконным. Служитель Фемиды, в свою очередь, встал на сторону властей, но с этим не согласилась прокуратура. Ведомство обжаловало решение в апелляционном суде.

Таким образом, власти не выполнили требования прокурора, в связи с чем было возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Невыполнение законных требований прокурора». Виновным была признана мэрия, теперь она должна заплатить штраф в 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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