Хабаровские спасатели обезвредили авиационную бомбу

4 Февр. 08:10 2019-02-04T08:10:29+03:00

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Три пиротехника из Амурского спасательного центра МЧС России успешно обезвредили авиационный боеприпас. Увесистая бомба была найдена в лесу примерно в четырех километрах южнее приморского поселка Поповка (Хорольский район).

Как сообщает пресс-служба главка МЧС России по Хабаровскому краю, на место обнаружения опасноо клада из краевой столицы выехал пиротехнический расчет, члены которого имеют соответствующий допуск. Добирались спасатели на машине, расстояние между Поповкой и Хабаровском - чуть больше 620 километров. Территория, где обезвреживали взрывоопасный предмет, в целях безопасности местных жителей и зевак была оцеплена силами полиции.

В итоге вчера, третьего февраля, работы были завершены, а авиационный снаряд силами пиротехников и полиции успешно обезврежен.

ИСТОЧНИК KP.RU