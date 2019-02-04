2019-02-04T08:38:02+03:00
Происшествия

Двое хабаровчан украли посылки с пневматическими пистолетами

Воришек привлекли большие размеры посылок
Егор ФАЛХВАДЗЕ
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Двое хабаровчан украли посылки с пневматическими пистолетамиДвое хабаровчан украли посылки с пневматическими пистолетамиФото: Иван ВИСЛОВ
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Две посылки умыкнули со склада компании, которая занимается доставкой товаров и грузов. Сначала сотрудники организации не могли понять: куда делось чужое имущество. Обращение в полицию расставило все точки над ё.

По документам, в каждой пропавшей посылке было по пневматическому пистолету и комплектующие к ним. Ущерб владельцы оружия оценили в 20 тысяч рублей.

Полиция, как сообщает пресс-служба регионального главка МВД России, вышла на предполагаемых воришек. Ими стали 28-летний и 20-летний работники компании. Подельники были задержаны.

На допросе парни признались: их привлекли габариты посылок. Злоумышленники подумали, что в них может находиться что-то ценное. Примечательно: у парней нет уголовного прошлого, во всяком случае, в поле зрения полиции они не попадали. Пневматические пистолеты правоохранители нашли и изъяли у воришек во время обыска.

Уголовное дело возбуждено по статье «Кража». Максимальное наказание – до пяти лет колонии. Молодые люди признались в содеянном. Сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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